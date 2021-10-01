Горящий в Новой Москве склад площадью пять тысяч «квадратов» обрушился

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, поселение Мосрентген, улица Адмирала Корнилова, вл18 Карта всех событий

В Новой Москве во время пожара обрушился склад площадью пять тысяч квадратных метров. Об этом в пятницу, 1 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», пламя охватило большую часть склада — три тысячи квадратных метров. На месте работает авиация.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС заявили, что сообщение о пожаре поступило в 10:36. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Причина возгорания устанавливается.

— Происходит горение по всей площади склада, произошло обрушение кровли, — заключили в пресс-службе ведомства.

В Сети появилось видео, снятое недалеко от места происшествия. На нем видно, что от горящего здания валят черные клубы дыма.

Видео: Telegram / РЕН ТВ

В пятницу, 1 октября, пожар начался на складе, который расположен на улице Адмирала Корнилова, владение 18. В помещении склада хранятся изоляционные материалы.

Крупный пожар также недавно произошел в Москве. Жилая квартира загорелась 28 сентября в доме на Большой Сухаревской площади в столице. Из-за происшествия было полностью перекрыто транспортное движение от улицы Сретенки до Трубной. Машины проезжали по параллельным дорогам.