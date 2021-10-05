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Инфекционист напомнил, как формируется иммунитет к COVID-19 после вакцинации

Виктория Храменкова

Общество
Инфекционист напомнил, как формируется иммунитет к COVID-19 после вакцинации
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

После введения первой дозы вакцины от коронавирусной инфекции человек все еще является уязвимым к болезни. Это связано с тем, что вакцина не сразу формирует поствакцинальный иммунитет. Об этом рассказал глава Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

До приобретения иммунитета, который формируется после второй дозы вакцины, есть высокая вероятность заболеть COVID-19. Не исключается тот факт, что течение болезни может быть в тяжелой форме.

Доля тяжелых случаев среди вакцинированных граждан, как правило, не превышает десяти процентов, сказал Викулов в эфире «Радио 1».

На сегодняшний день в России вакцинацию прошли не более 40 процентов населения, а для коллективного иммунитета необходимо не менее 60 процентов.Чтобы повысить темпы вакцинации, инфекционист советует зарегистрировать в России зарубежные вакцины.

Инфекционист напомнил, как формируется иммунитет к COVID-19 после вакцинации

В понедельник, 4 октября, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге заявила, что Медицинский регулятор США ближе к ноябрю разъяснит, будет ли вакцина «Спутник-V» приниматься в качестве основания для въезда в США.

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