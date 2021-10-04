Вакцина «Спутник-V» может стать основанием для въезда в США

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Медицинский регулятор США ближе к ноябрю разъяснит, будет ли вакцина «Спутник-V» приниматься в качестве основания для въезда в США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге в понедельник, 4 октября.

Псаки ответила на вопрос о том, будет ли сертификат о прививки российской вакциной «Спутник-V» приниматься в США, когда в стране введут требование о вакцинации прибывающих в страну, передает РИА Новости.

— Я отправлю вас к Центру по контролю и профилактике заболеваний. Как вы знаете, у нас будет обновление, ближе к ноябрю будет обзор, — сообщила пресс-секретарь.

В понедельник, 4 октября, глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что у ВОЗ нет претензий к самому препарату для вакцинации от коронавируса «Спутник V». Он уточнил, что документы по российской вакцине к настоящему моменту уже были оформлены и вносятся в ВОЗ.

В воскресенье, 3 октября, российскую вакцину «Спутник V» одобрило Министерство здравоохранения Катара для прибывающих в страну граждан. Изменение вступит в законную силу в среду, 6 октября.