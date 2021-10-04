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Мурашко заявил об отсутствии претензий у ВОЗ к вакцине «Спутник V»

Полина Долганова

Общество
Мурашко заявил об отсутствии претензий у ВОЗ к вакцине «Спутник V»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет претензий к самому препарату для вакцинации от коронавируса «Спутник V». Вопросы касались документов. Об этом в понедельник, 4 октября, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

— К продукту претензий нет, были вопросы по досье, — сказал министр.

Он уточнил, что документы по российской вакцине к настоящему моменту уже были оформлены и вносятся в ВОЗ.

По словам Мурашко, все разногласия с организацией были устранены.

Глава Министерства здравоохранения подытожил, что документы должны быть окончательно внесены в течение следующих полутора недель, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что российскую вакцину «Спутник V» одобрило Министерство здравоохранения Катара для прибывающих в страну граждан. Об этом стало известно в воскресенье, 3 октября.

Также местное ведомство одобрило и препарат Sinopharm. По мнению специалистов в Катаре, такая мера позволит эффективнее бороться с пандемией коронавирусной инфекции.

В субботу, 2 октября, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что все барьеры, мешающие признанию отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» в странах Европы, устранены.

Министр отметил, что для окончательной регистрации необходимо уладить несколько административных вопросов — подписать документы и предоставить необходимые бумаги.

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