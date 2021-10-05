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Глава Facebook Марк Цукерберг извинился за сбой социальных сетей, а также заявил, что Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger возобновляют свою работу в прежнем режиме.

— Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми, — написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

В понедельник, 4 октября, пользователи социальный сетей массово пожаловались на проблемы в работе интернет-ресурсов. Неполадки в основном были зафиксированы в США и Великобритании, а также в Канаде, Нидерландах, Германии, Италии, Франции и России.

Первые сбои были зарегистрированы в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Позднее сбои начали наблюдаться в Twitter, Gmail и Snapchat, а также YouTube и Viber. Позже проблемы зафиксировали в работе серверов Telegram, Google и TikTok.

Глобальный сбой социальных сетей продолжался почти семь часов. Он является самым продолжительным с 2008 года. Тогда Facebook был оффлайн для 80 миллионов пользователей около суток.