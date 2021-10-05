Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Цукерберг извинился за сбой социальных сетей

Виктория Храменкова

В мире
Цукерберг извинился за сбой социальных сетей
Фото: flickr.com / Anthony Quintano

Глава Facebook Марк Цукерберг извинился за сбой социальных сетей, а также заявил, что Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger возобновляют свою работу в прежнем режиме.

— Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми, — написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

В понедельник, 4 октября, пользователи социальный сетей массово пожаловались на проблемы в работе интернет-ресурсов. Неполадки в основном были зафиксированы в США и Великобритании, а также в Канаде, Нидерландах, Германии, Италии, Франции и России.

Первые сбои были зарегистрированы в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Позднее сбои начали наблюдаться в Twitter, Gmail и Snapchat, а также YouTube и Viber. Позже проблемы зафиксировали в работе серверов Telegram, Google и TikTok.

Глобальный сбой социальных сетей продолжался почти семь часов. Он является самым продолжительным с 2008 года. Тогда Facebook был оффлайн для 80 миллионов пользователей около суток.

Читайте также:
FacebookМарк Цукербергсбой
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Маркова
Ольга Маркова

Обыкновенный цинизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не люблю, но жить останусь

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Советская идея перестала быть интересной

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сражались до последней пули

Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Все мнения
О проекте