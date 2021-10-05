Адвокат выяснил настоящий возраст умершей жены Шаляпина

Фото: Instagram-аккаунт Прохора Шаляпина

Звездный адвокат Александр Бензин выяснил настоящий возраст умершей жены Прохора Шаляпина. Знаменитый муж утверждал, что его супруге 47 лет, но в сети фигурирует возраст — 42 года.

— Сложно было изначально найти ее контакты, потому что она всем представлялась, как Tanya, но во всех официальных документах и в реестре адвокатов в Канаде она числится, как Tatiana Claudia Davis. Потом мне было удивительно, что везде пишут, будто ей 42 года, но даже Прохор подтверждает, что ей на самом деле было 47. Она 1974 года рождения, — сообщил адвокат в беседе с Teleprogramma.pro.

Отмечается, что на ее имя зарегистрированы две адвокатские конторы. Когда юрист дозвонился до каждой из них, то ему ответила одна и та же женщина. Это говорит о том, что у жены Шаляпина была одна фирма.

Также это может подтверждать то, что женщина была кремирована не в Канаде, а в Лос-Анжелесе, где она и умерла. Если бы она была богатой, то родственники могли бы забрать ее домой.

Все обстоятельства смерти жены Прохора Шаляпина выглядят загадочно. Некоторые считают, что это маркетинговый ход певца. Поскольку даже бывшая возлюбленная певца Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что их отношения были не настоящими.

2 октября Прохор Шаляпин поделился с поклонниками трогательным видео со своей женой. На опубликованных кадрах артист прогуливается с Татьяной Девис в парке студии Universal.