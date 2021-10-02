«Закончилась сказка»: овдовевший Шаляпин опубликовал трогательное видео с супругой

Фото: Youtube / Любовь Терлецкая

Недавно овдовевший певец Прохор Шаляпин поделился с поклонниками трогательным видео со своей женой. На опубликованных кадрах артист прогуливается с Татьяной Девис в парке студии Universal.

Поклонники восхитились семейной идиллией, которая некогда была в жизни Шаляпина, и написали слова поддержки.

«Кто бы мог подумать… Такая веселая, такая вы пара красивая…»; «Светлая память! Держитесь, Прохор!»; «Прохор, как жалко, что так быстро закончилась эта сказка. Не верится, что Тани больше нет. Светлая ей память и Царство Небесное. Держитесь!» — написали поклонники в комментариях к публикации в соцсети Instagram.

Супруга Прохора Шаляпина Татьяна Клаудия Девис скончалась в возрасте 42 лет. Об этом стало известно в четверг, 30 сентября, из прощального поста Шаляпина в его Instagram-аккаунте. Шаляпин признался, что ему сложно поверить в смерть своей жены. Он подчеркнул, что всегда будет помнить и любить супругу.

В конце июля стало известно, что Прохор Шаляпин сыграл свадьбу с миллионершей Татьяной Клаудией Девис. Торжество в одном из самых дорогих отелей Лас-Вегаса обошлось молодоженам в 15 миллионов рублей.

Позднее Дэвис попала в больницу с поражением легких. Женщину ввели в искусственную кому и поместили под аппарат искусственной вентиляции легких.