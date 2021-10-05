Аналитики подсчитали расходы россиян на услуги репетиторов

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Аналитики подсчитали, сколько россияне тратят на услуги репетиторов. Изучались данные о платежах, которые самозанятые принимают через ЮKassa, а также о количестве пользователей, зарегистрированных на сервисе «СберУслуги».

— Наиболее высокие расценки — у репетиторов по английскому: в среднем по России это 700 рублей за одно занятие. Преподаватели по математике просят в среднем 630 рублей за урок, а по русскому языку — 560 рублей. Однако стоимость занятий выше, если речь идет о подготовке к ЕГЭ. Так, средняя цена за один урок по английскому языку — 900 рублей, по математике — 750 рублей, а по русскому — 650 рублей, — говорится в исследовании сервисов «СберУслуги» и ЮKassa.

Также стало известно, что преподаватели по математике предлагают свои услуги чаще всего. Затем — учителя английского языка, а на третьем месте преподаватели по русскому, пишет РИА Новости.

Кроме этого, авторам исследования удалось понять, что клиенты реже всего ищут репетиторов по математике и русскому языку.

30 сентября председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов предложил использовать маткапитал на оплату репетиторов. Он также поддержал предложение Счетной палаты ежегодно выплачивать из материнского капитала по 20 тысяч на подготовку детей к школе.