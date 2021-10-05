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Роснедра опровергли исчерпание запасов золота в России в ближайшие 20 лет

Виктория Храменкова

Экономика
Роснедра опровергли исчерпание запасов золота в России в ближайшие 20 лет
Фото: pixabay.com

Запасы золота в России при текущей добыче обеспечены на 36 лет. Отмечается, что в последние шесть лет уровень воспроизводства запасов превышает уровень добычи.

— По данным Государственного баланса запасов Российской Федерации, по состоянию на 1 января текущего года разведанные запасы золота составляют 15 319 тонн, — сообщили ТАСС в Роснедрах, комментируя заявление главы «Полюса» Павла Грачева о возможном недостатке разведанных и вероятных запасов золота на горизонте 10-20 лет.

Также ежегодно достигается расширенное воспроизводство запасов.

— В 2020 году этот показатель составил 190 процентов, в 2019 году — 186 процентов, в 2018 — 211 процентов, в 2017 — 228 процентов, в 2016 — 274 процентов, в 2015 — 306 процентов, а в 2014 — 298 процентов, - отметили в Роснедрах.

В начале июня «ВМ» писала, что Россия в настоящее время находится на первом месте в мире по запасам золота в недрах земли и на третьем — по объемам его добычи.

Золото широко используется в различной промышленности, а также как объект инвестирования и способ оплаты. Кроме того, драгоценный металл применяется в стоматологии, фармакологии и, конечно, в ювелирном деле.

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