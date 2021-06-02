Хватит на 40 лет: что будет с экономикой России после исчезновения золота

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Россия в настоящее время находится на первом месте в мире по запасам золота в недрах земли и на третьем — по объемам его добычи. Однако уже через 40 лет золото в недрах страны может закончиться. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами и узнала, что будет с российской экономикой после возможного исчезновения драгоценного металла.

Ранее глава Минприроды России Александр Козлов рассказал, что при текущем уровне добычи страна обеспечена золотом на 40 лет. По его словам, государство регулярно увеличивает свою ресурсную базу по золоту. Так, с 2010 года прирост запасов металла составил порядка 6 тысяч тонн.

Сегодня золото широко используется в различной промышленности, а также как объект инвестирования и способ оплаты. Кроме того, драгоценный металл применяется в стоматологии, фармакологии и, конечно, в ювелирном деле.

Золото также является подушкой безопасности государства. Правда, золотовалютный резерв включает в себя не только металл, но и, например, валюту и специальные права заимствования. Запас золота может быть использован в том случае, если государству нужно покрыть дефицит платежного баланса, произвести выплаты по социальным обязательствам, оплатить внешние займы страны или стабилизировать национальную валюту и поддержать ее курс.

Экономист Антон Шабанов говорит, что закончиться через 40 лет могут изведанные запасы золота, однако в ближайшие десятилетия могут быть найдены другие месторождения металла — еще более крупные, чем есть сегодня.

— Возможно, и купим прииски за рубежом, где будут работать наши компании. Говорить сразу о негативном варианте, что через пару десятков лет золото окончательно исчезнет, не стоит. Рано об этом пока говорить, — отмечает эксперт.

Также он добавляет, что «вообще драгоценный металл в мире конечен». Рано или поздно, но он все равно закончится. Поэтому постепенно от золота будут отказываться в промышленности и других областях применения.

— Произойдет следующее. Золото, чем его будет меньше, будет дорожать как товар. Поэтому люди будут инвестировать деньги в металл, рассматривая его как инвестицию. Конечно, будут дорожать какие-то научные разработки и аппаратура, которые работают «на золоте». Либо, что наиболее вероятно, ученые будут прорабатывать варианты изобретения приборов без золота, на другом металле. Наука не стоит на месте, — рассказывает Шабанов.

Эксперт добавляет, что пока панику поднимать из-за возможного исчезновения металла через 40 лет рано. Но то, что оно действительно закончится, факт. Это лишь вопрос времени.

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев рассказывает, что Россия имеет один из крупнейших золотых резервов в мире: страна находится на пятом месте среди других стран по его объему. Поэтому переживать о том, что его исчезновение как-то повлияет в будущем на экономику и рубль, по крайней мере пока, не приходится.

— Подтвержденные запасы золота в мире — 54 тысячи тонн. В мире, не берем Россию, запасов хватит даже на меньшее количество лет, чем у нас. Но это касается подтвержденных запасов, которые можно сегодня добыть традиционным методом. Не забываем, что есть запасы еще в морских глубинах, но пока нет технологий, чтобы их добывать, — говорит Григорьев.

Также эксперт говорит, что переживать россиянам о том, что исчезновение золота как-то скажется на экономической жизни, не стоит.

— У нас в этой сфере очень хорошая позиция по золоту. Германия, Италия, Франция, например, не имеют вообще своих источников золота. Они его закупают. Мы тоже закупаем, но у своих золотодобывающих компаний, что намного проще, чем на иностранном рынке. Поэтому 40 лет мы спокойно проживем, — отмечает Григорьев.

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