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Названы факторы, сказавшиеся на падении цен на золото
Фото: pixabay.com

Названы факторы, сказавшиеся на падении цен на золото

Елена Фролова

Экономика

Цены июньских фьючерсов на золото, согласно данным на 11:30 утренних торгов 28 мая на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, упали на 0,23 процента. Они достигли отметки в 1891,30 доллара за тройскую унцию.

Накануне, 27 мая, этот показатель немного вырос — на 0,04 процента, добравшись до уровня 1896,90 доллара. Главным фактором, который негативно сказался на этом, является укрепление национальной валюты Соединенных Штатов.

Увеличение цен на драгоценный металл временно остановилось в связи с изменениями настроений инвесторов. Они снова стали опасаться дальнейшего роста инфляции в США, а также вероятных действий американской Федеральной резервной системы (ФРС), касающихся сворачивания мер поддержки экономики в ближайшие дни, отмечает «Экономика сегодня».

Индекс DXY, который отражает отношение доллара к корзине, состоящей из шести мировых валют, закрепил свои позиции выше уровня в 90 пунктов. Доходность американских десятилетних казначейских облигаций показала свой рост, добравшись до отметки в 1,62 процента. Эта динамика подтверждает волнения участников рынка. На этом фоне произошло укрепление доллара и проседание стоимости «желтого» металла.

Тем временем Центробанк России заявил о рекордном уровне международных резервов. Они достигли 600,9 миллиарда долларов. Эта цифра побила рекорд двенадцатилетней давности. Накануне значимого кризиса 2008 года объем золотовалютных резервов России составлял 598,1 миллиарда долларов. А в апреле 2015 года он снижался до 350 миллиардов долларов.

— Не знаю, какую сверхзадачу стремятся выполнить на данный момент Министерство финансов России и ЦБ, если у нас идет риторика о том, что мы развиваем внутреннее производство, развиваем импортозамещение и прочие вещи, — пояснил член совета Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опоры России» Сергей Зеленов.

По его мнению, такие деньги должны быть внутри страны, и их нельзя использовать в странах, которые считаются в последнее время недружественными России, отмечает «Царьград».

Читайте также: Инфляционные риски экономики США сказываются на стоимости золота

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