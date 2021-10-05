«Контрастный душ и травяные сборы»: как понизить давление без лекарств

Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

В период высокого атмосферного давления необходимо больше отдыхать и чаще принимать контрастный душ. Об этом рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

Во время высокого атмосферного давление нужно не перенапрягаться. К примеру, если вы работаете за компьютером, то можно чуть откинуть кресло и принять полулежащее положение. Также нужно вытянуть ноги, чтобы они не были согнуты.

— Контрастный душ поможет немного снизить давление, если речь идет не о гипертонике, а просто о человеке, который плохо себя чувствует. Не просто холодный душ, а именно чередование теплого и холодного, — рассказала Маршинцева в беседе с «Москвой 24».

Потребление травяных сборов вместо чая — тоже помогает в такой период. По словам кардиолога, они помогут привести давление в норму.

В понедельник, 4 октября, директор Института персонализированной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Филипп Копылов заявил, что влияние атмосферного давления на организм человека сильно преувеличено. По словам специалиста, атмосферное давление оказывает влияние на состояние людей, но далеко не на всех, и оно не настолько катастрофично.