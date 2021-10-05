Телефонные мошенники придумали новую схему обмана

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В России телефонные аферисты придумали новую уловку, которая помогает им вывести жертву на разговор и похитить у нее деньги.

Мошенники под предлогом опроса предлагают жертве в тональном режиме телефона нажать на некую клавишу, если ответ на вопрос положительный. После этого действия устройство якобы может заблокироваться, а злоумышленник — получить к нему доступ и похитить средства, если к телефону привязана банковская карта.

РИА Новости выяснило, что нажатие клавиш в тональном режиме не приводит к блокировке устройства.

— Для того, чтобы вывести смартфон из строя, его нужно либо заразить вредоносным ПО, либо использовать ту или иную уязвимость, — заявил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

Несмотря на это, Галов отметил, что мошенники действительно пользуются уловкой с тональным переключением. Человеку звонит робот и говорит, что его номер был изменен. Если человек этого не делал, то его просили нажать «один». После этого человека соединяли с мошенником.

В понедельник, 4 октября, специалисты обнаружили 188 фишинговых сайтов, которые выдают себя за официальные ресурсы компании АвтоВАЗ, где пользователям предлагается поучаствовать в розыгрыше автомобиля Lada. Чтобы не стать жертвой мошенников, специалисты советуют проверять информацию о розыгрышах на официальном сайте компании.