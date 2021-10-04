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Мошенники придумали новую схему обмана с розыгрышем автомобилей

Юлия Курганова

Общество
Мошенники придумали новую схему обмана с розыгрышем автомобилей
Фото: er.ru

Специалисты обнаружили 188 фишинговых сайтов, которые выдают себя за официальные ресурсы компании «АвтоВАЗ», где пользователям предлагается поучаствовать в розыгрыше автомобиля Lada. Об этом сообщил директор блока экспертных сервисов компании Bi.Zone Евгений Волошин.

— Схема мошенничества устроена просто: на сайте, дизайн которого схож с сайтом Lada, жертве предлагается выбрать подарочную коробку, где спрятан приз. Далее загружается страница с поздравлением, что вы выиграли автомобиль. Мошенники обещают доставить новую машину за пять–семь дней, — рассказал он.

Эксперт добавил, что на нескольких сайтах для получения подарка просят разослать информацию о розыгрыше нескольким друзьям через мессенджер WhatsApp. Эта схема не предполагает сбора персональных данных, но после «завершения регистрации» жертву перенаправляют на ресурсы с сомнительным и вредоносным контентом, который может заразить электронное устройство.

Чтобы не стать жертвой мошенников, специалисты советуют проверять информацию о розыгрышах на официальном сайте компании. Именно там и можно принимать в них участие, передает РИА Новости.

Если человек не нашел подтверждения розыгрыша на официальном ресурсе, то нужно проинформировать об обмане компанию. Многие корпорации дорожат репутацией и реагируют на подобное мошенничество. Также пристальное внимание нужно уделять ссылкам из контекстной рекламы, так как часто злоумышленники покупают места для своих сайтов в верхних строчках поисковой выдачи, отметил Волошин.

Днепр назвали «столицей» телефонного мошенничества. Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что украинский город является «столицей» телефонных мошенников: в конце прошлого года там находилось до тысячи кол-центров злоумышленников.

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