Днепр назвали «столицей» телефонного мошенничества

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«Столицей» телефонного мошенничества является украинский город Днепр, так как в конце прошлого года там находилось до тысячи колл-центров злоумышленников. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

— Пик количества колл-центров в этом городе в конце прошлого года достиг умопомрачительной цифры — наши эксперты насчитывали около тысячи колл-центров, — рассказал он в эфире шоу «Соловьев LIVE» на YouTube.

Эксперт добавил, что в настоящее время из Днепра работает почти 150 колл-центров, которые совершают звонки якобы от правоохранителей. Эта схема пришла на смену звонку от сотрудника безопасности банка.

По словам Кузнецова, банк фиксирует в день несколько тысяч мошеннических звонков, а в особо активные дни — 10 тысяч звонков. Примерно 50 процентов россиян на такие звонки не отвечают, но один процент граждан злоумышленникам удается убедить перевести им деньги.

Также специалист отметил, что число случаев телефонного мошенничества по отношению к клиентам Сбербанка с начала года сократилось почти в два раза. Но наблюдается его рост в других российских банках, это говорит о «перетоке» злоумышленников между кредитными организациями. При этом в целом по России наблюдается рост случаев мошенничества, заключил Кузнецов.

Московская пенсионерка отдала телефонным мошенникам более миллиона рублей из-за мнимой угрозы ее банковскому счету. Пожилой женщине позвонили двое мужчин, которые представились сотрудником банка и работником полиции. Они рассказали, что на ее счет уже нацелились мошенники. Чтобы избежать похищения денег со счета, ей необходимо обналичить их и перевести на новый, «безопасный». Он на самом деле принадлежал мошенникам.