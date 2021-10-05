Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Учительница поделилась методом борьбы с буллингом в школе

Василий Плиткин

Общество
Учительница поделилась методом борьбы с буллингом в школе
Фото: Класс, 2007 год

Педагог Марина Моисеевна Войцеховская проработала в школе более 40 лет — сначала учителем химии, затем завучем и директором в школе № 1201 в Москве. Она рассказала о школьной травле и о том, как с ней бороться.

Педагог отметила, что учитель обязан вмешаться в ситуацию, когда кто-то из учеников подвергается издевательствам. Учитель также должен определить лидера травли — у этого процесса всегда есть несколько зачинщиков.

Марина Моисеевна рассказала «Мосленте» свой педагогический прием. Этому приему ее обучил директор школы, в которой она когда-то работала. Нужно без предупреждения прийти домой к лидерам травли и побеседовать с их родителями. Это может произвести впечатление, с которым потом можно работать.

Еще одной обязанностью педагога она назвала ограждение жертвы от издевательств. В подобных ситуациях Марина Моисеевна действовала бы жестко, чтобы лидер чувствовал свою неправоту.

Также Марина Моисеевна заявила, что если в классе появляется жестокий ученик, то необходимо обратить внимание на его семью и попытаться выяснить, что в ней происходит.

7 сентября «ВМ» писала о том, как подготовить ребенка к буллингу со стороны одноклассников. Решить проблему можно с помощью закона об укреплении воспитательной составляющей в системе образования. По мнению опрошенных специалистов, конечно, это не единственная мера.

Читайте также:
ученикибуллингУчителя
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Газзаев
Валерий Газзаев

Хотим путевку на мундиаль

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Ненужный пафос вместо комфорта

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Тельман Исмаилов: опальный бизнесмен и его разбитое корыто

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Обыкновенный цинизм

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Посторонним вход воспрещен

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Тупик пробили танками

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Наследие от Господа: дети

Все мнения
О проекте