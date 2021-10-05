Учительница поделилась методом борьбы с буллингом в школе

Фото: Класс, 2007 год

Педагог Марина Моисеевна Войцеховская проработала в школе более 40 лет — сначала учителем химии, затем завучем и директором в школе № 1201 в Москве. Она рассказала о школьной травле и о том, как с ней бороться.

Педагог отметила, что учитель обязан вмешаться в ситуацию, когда кто-то из учеников подвергается издевательствам. Учитель также должен определить лидера травли — у этого процесса всегда есть несколько зачинщиков.

Марина Моисеевна рассказала «Мосленте» свой педагогический прием. Этому приему ее обучил директор школы, в которой она когда-то работала. Нужно без предупреждения прийти домой к лидерам травли и побеседовать с их родителями. Это может произвести впечатление, с которым потом можно работать.

Еще одной обязанностью педагога она назвала ограждение жертвы от издевательств. В подобных ситуациях Марина Моисеевна действовала бы жестко, чтобы лидер чувствовал свою неправоту.



Также Марина Моисеевна заявила, что если в классе появляется жестокий ученик, то необходимо обратить внимание на его семью и попытаться выяснить, что в ней происходит.

7 сентября «ВМ» писала о том, как подготовить ребенка к буллингу со стороны одноклассников. Решить проблему можно с помощью закона об укреплении воспитательной составляющей в системе образования. По мнению опрошенных специалистов, конечно, это не единственная мера.