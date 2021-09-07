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«Никто не может трогать»: как подготовить ребенка к возможному буллингу

Юлия Евграфова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Никто не может трогать»: как подготовить ребенка к возможному буллингу
кадр из фильма «Класс» (2007)

Больше половины школьников подвергаются буллингу со стороны одноклассников, сообщила детский омбудсмен России Анна Кузнецова. Решить проблему, по ее словам, можно с помощью закона об укреплении воспитательной составляющей в системе образования. По мнению опрошенных «Вечерней Москвой» специалистов, конечно, это не единственная мера. Родители сами должны научить ребенка правильно относиться к возможной травле среди сверстников, уверены они.

Причины буллинга

По мнению заместителя начальника ГУОООП МВД России Вадима Гайдова, буллинг в школах происходит из-за недостаточного участия родителей в жизни ребенка и отсутствия доверительных отношений в семьях. Еще одна причина травли — дефицит знаний у школьников об этике ненасилия. Перед буллингом, считает специалист, продолжительное время развиваются негативные отношения между детьми, которые часто игнорируют взрослые. Поэтому сотрудники правоохранительных органов учат юных россиян толерантности и обращают внимание на формирование доверительных отношений между детьми и их родителями.

Основными причинами травли среди детей часто становятся какие-то особенности ребенка: необычная внешность, странная фамилия, различные недостатки или ограничения физических возможностей, рассказала ранее председатель Национального родительского комитета РФ, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. При этом специалист выразила уверенность в том, что подвергнуться буллингу может абсолютно любой ребенок, даже не имеющий вышеперечисленных особенностей.

А вот психолог Павел Жавнеров считает, что причиной детской агрессии могут стать излишняя эмоциональность и отсутствие жизненного опыта. Таким образом, школьники могут не осознавать последствий собственных действий.

Личные границы и доверие

Столкнуться с буллингом ребенок может еще в детском саду. В такой ситуации очень важна не только помощь и поддержка родителей, но и реакция педагога. Как «ВМ» рассказала психолог, психоаналитик Полина Малахова, обычно в дошкольных учреждениях есть психологи. К ним стоит направить зачинщика конфликта, чтобы разрешить все мирно. В противном случае, считает специалист, родителям нужно идти к руководству и отстаивать свою позицию о том, что их ребенка никто не должен обижать.

С дошкольного возраста малышу необходимо объяснять, что он не должен терпеть агрессию в свой адрес. Также родителям стоит говорить своему чаду, что они всегда его поддержат и помогут в сложной ситуации. Таким мнением с «ВМ» поделился врач-психотерапевт Георгий Борисов.

— Нужно с самых ранних лет готовить ребенка к тому, что у него есть личные границы и что он — личность, которую никто не может трогать. Родителям нужно всегда давать понять, что ребенок не должен это терпеть, а должен о таком рассказывать и защищать себя любым способом в конфликтных ситуациях. Мальчиков стоит учить к тому же и самообороне. Так мы сможем сохранить у ребенка внутреннее глубинное ощущение самодостаточности, — сказал Георгий Борисов.

Обратные внушения, когда родители говорят о том, что издевательства нужно терпеть и стойко переносить, — это неправильная позиция, считает эксперт. Он пояснил, что для детской психики это может стать совершенно непереносимым и закончиться даже суицидальными попытками. Когда родители узнали о буллинге, добавил психотерапевт, они должны обязательно поддержать своего ребенка. Исходить только из «восприятия конфликтной ситуации школьником и не идти на поводу у остальных».

Даже малейшие проявления травли среди сверстников, уточнил собеседник «ВМ», нужно пресекать сразу. Если агрессор почувствует, что ему все сходит с рук, то он усилит свои нападения. А неадекватная агрессивность — это склонность психопатических личностей либо тех, кто вымещает свои переживания на других. Поэтому в такой ситуации нужно привлекать больше внимания к проблеме, заключил специалист.

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