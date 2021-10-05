Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Facebook заявили об отсутствии утечки данных из-за сбоя в системе

Полина Долганова

Общество
В Facebook заявили об отсутствии утечки данных из-за сбоя в системе
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Представители компании Facebook утверждают, что сбои в работе платформы не привели к утечке пользовательских данных.

— У нас нет доказательств того, что пользовательские данные были скомпрометированы в результате этого простоя, — говорится в заявлении.

В компании добавили, что проблемы были вызваны неудачными изменениями в конфигурации роутеров, которые координируют обмен трафиком между центрами данных.

В Facebook отметили, что сервисы компании к настоящему моменту вновь заработали. Также сообщается, что из-за сбоев внутренних инструментов социальной сети установить причины неполадок было непросто, передает ТАСС.

В понедельник, 4 октября, Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении.

Проблемы в работе серверов также были зафиксированы в Telegram, Twitter, Google и TikTok. Пользователи столкнулись со сбоями в работе приложений и сайтов, в соединении с сервером, отправке сообщений и комментариев. Позднее сбои начали наблюдаться в Snapchat, а также YouTube и Viber.

Отмечается, что глобальный сбой социальных сетей продолжается уже более шести часов. Он является самым продолжительным с 2008 года. Тогда Facebook был оффлайн для 80 миллионов пользователей около суток.

Читайте также:
Facebookпользователи соцсетейутечка данных
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Маркова
Ольга Маркова

Обыкновенный цинизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не люблю, но жить останусь

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Советская идея перестала быть интересной

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сражались до последней пули

Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Все мнения
О проекте