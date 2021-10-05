В Facebook заявили об отсутствии утечки данных из-за сбоя в системе

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Представители компании Facebook утверждают, что сбои в работе платформы не привели к утечке пользовательских данных.

— У нас нет доказательств того, что пользовательские данные были скомпрометированы в результате этого простоя, — говорится в заявлении.

В компании добавили, что проблемы были вызваны неудачными изменениями в конфигурации роутеров, которые координируют обмен трафиком между центрами данных.

В Facebook отметили, что сервисы компании к настоящему моменту вновь заработали. Также сообщается, что из-за сбоев внутренних инструментов социальной сети установить причины неполадок было непросто, передает ТАСС.

В понедельник, 4 октября, Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении.

Проблемы в работе серверов также были зафиксированы в Telegram, Twitter, Google и TikTok. Пользователи столкнулись со сбоями в работе приложений и сайтов, в соединении с сервером, отправке сообщений и комментариев. Позднее сбои начали наблюдаться в Snapchat, а также YouTube и Viber.

Отмечается, что глобальный сбой социальных сетей продолжается уже более шести часов. Он является самым продолжительным с 2008 года. Тогда Facebook был оффлайн для 80 миллионов пользователей около суток.