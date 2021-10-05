Столичные врачи в школах и детских садах теперь могут пользоваться ЕМИАС

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Врачи и фельдшеры столичных школ и детских садов теперь могут вести прием детей в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). По результатам обследования, они могут направлять ученика на анализы в медицинские учреждения города, а также заполнять протоколы в системе «ЕМИАС.Школа».

—Ранее все обращения ребенка при внезапных острых состояниях и заболеваниях фиксировались на бумаге — в журнале приема амбулаторных больных. Для направления на дополнительную консультацию специалиста или диагностические исследования требовалось обращение в городскую поликлинику. Теперь в этом нет необходимости: медработникам в школах и детских садах доступна электронная медкарта со всей актуальной информацией о ребенке и система «ЕМИАС.Школа», в которой медик может вести протокол осмотра и открывать необходимые направления, — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, теперь с информацией о состоянии ребенка с помощью электронной медицинской карты могут ознакомиться родители и врачи поликлиник в городе.

Также в цифровом формате оформляется справка для поступления ребенка в образовательное учреждение по форме 026/у. Они сформируютсяврачом в столичной поликлинике.

В скором времени в электронном виде будут доступны результаты обследования на чесотку и педикулез.

Для доступа к медицинской карте необходимо быть старше 15 лет, иметь московский полис ОМС и оформить доступ к ЭМК на сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столичных детских поликлиниках, а также медицинских кабинетах школ начали использовать цифровой паспорт ребенка, который позволяет медработникам оперативно ознакомиться с важными данными о юном пациенте и определить правильную тактику лечения. Сервис автоматически подгружает самые актуальные данные из медицинских документов, что позволяет врачу оперативнее определять тактику лечения. Цифровой паспорт содержит группу крови и резус-фактор ребенка, медицинскую группу для занятий физкультурой, группу здоровья, социальный статус, наличие хронических заболеваний и льгот.