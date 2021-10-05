Авария с участием шести автомобилей произошла на Третьем кольце

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подвойского 5/19 Карта всех событий

Шесть автомобилей столкнулись на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве. Об этом во вторник, 5 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Отмечается, что авария произошла напротив улицы Подвойского, в районе владения 5/19.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Из-за ДТП на указанном участке было перекрыто три полосы движения.

До этого сообщалось, что массовая авария с участием пяти машин произошла на 53-м километре внутренней стороны МКАД. В ведомстве отметили, что ДТП случилось перед развязкой с Троекуровским проездом. На месте инцидента работали экстренные службы. Было перекрыто движение по трем полосам.

В этот же день три автомобиля врезались друг в друга на 40-м километре внешней стороны Московской кольцевой автодороги. В ведомстве отметили, что ДТП произошло перед пересечением магистрали с Калужским шоссе. В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные городские службы. Также из-за аварии затруднено транспортное движение по дублеру.