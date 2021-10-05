«Это просто космос»: пользователи отметили простоту и удобство «Электронного дома»

Проект «Электронный дом» позволяет жильцам многоквартирных зданий в столице сделать многое —управлять домом через смартфон, посещать собрания собственников, выбрать цвет обоев в подъезде или место установки шлагбаума во дворе. Пользователи рассказали, за что они ценят умный городской сервис.

— Это просто космос, о подобной платформе давно мечтали и я, и все мои соседи. По-настоящему оценить этот формат могут только те, кто хоть раз проводил такое собрание по старинке: с бумажными бюллетенями, с вечной волокитой, с тем, что кто-то обязательно не приходил и так далее. Кроме скорости, экономии средств и времени, здесь присутствует открытость и прозрачность от начала голосования до получения протокола с распределением голосов, — рассказала москвичка Ирина Андрусенко.

По ее словам, это способствует доверию и позволяет двигаться дальше в управлении и содержании своего дома.

Другая жительница столицы Оксана Нилова также подтвердила удобство дистанционного собрания собственников. Общим решением они установили общий на два дома шлагбаум, после которого во дворе перестали постоянно ездить машины. После установки работ ей позвонили и попросили оценить качество предоставляемых услуг — все сделано на отличном уровне.

Помимо электронного собрания собственников, для жителей доступны и другие преимущества — можно сообщить о неполадках в работе ЖКХ или других структур, а также оплатить коммунальные услуги. К сервису подключены уже жители 77 процентов многоквартирных домов столицы, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что пользователям платформы «Электронный дом» начисляют бонусные баллы за активность. Их можно обменять на реальные вещи — экскурсии, полезные сувениры с символикой платформы, а также пополнить карту «Тройка» или потратить их на благотворительность. Сделать это можно с помощью проекта «Активный гражданин» в его магазине поощрений.