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Более 550 столичных предприятий смогут присоединиться к проекту повышения производительности

Полина Долганова

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Более 550 столичных предприятий смогут присоединиться к проекту повышения производительности
Один из ведущих сотрудников предприятия Андрей Метальников работает в цехе, где создают медную и алюминиевую катанку / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Москва присоединилась к национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости». Он будет реализовываться в статуте федеральной инициативы под названием «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Принять участие в проекте смогут более 550 столичных предприятий. Об этом во вторник, 5 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в ближайшие два года проект задействует 563 предприятия, которым окажут помощь в усилении производственного процесса. Специалисты также обучат сотрудников компаний основам бережливого производства. Новые знания помогут бизнесам создать условия для повышения производительности труда.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» был запущен в России в 2018 году. За первые шесть месяцев текущего года в нем приняли участие около 2800 компаний. К 2024 году это число может превысить пять тысяч.

— Главной задачей в рамках национального проекта станет обеспечение ежегодного роста производительности труда на средних и крупных предприятиях не ниже пяти процентов в год, — заключил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Он отметил, что адресная поддержка будет включать в себя помощь специалистов, обучение руководителей предприятий, а также повышение навыков сотрудников, предали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что каждый седьмой резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» уже воспользовался предоставляемой грантовой поддержкой. ОЭЗ вместе с Фондом содействия инновациям привлекает внебюджетные средства для реализации наукоемких проектов. Это помогает развивать новые рынки и традиционные отрасли, заявил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

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