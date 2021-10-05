Фотовыставка Russpass открылась на смотровой площадке ЦДМ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На смотровой площадке Центрального детского магазина (ЦДМ) начала работу выставка фотографий от цифрового туристического сервиса Ruspass. на ней представлены изображения архитектурных памятников Москвы.

На выставке представлены 15 различных достопримечательностей столицы с фотографиями, подробным описанием на русском и английском языках, а также возможным туристическим маршрутом. Из описаний посетители смогут узнать интересные факты и подробности создания памятников архитектуры.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Среди представленных строений гостиница «Метрополь», здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, зданиеПрезидиума Российской академии наук, здания ЦДМ и Министерства иностранных дел, гостиница на улице Охотный Ряд (прежнее название — «Москва»), Дом Пашкова, Спасская башня Кремля и другие интересные объекты, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что более 1,5 тысячи слушателей и около 250 стартапов участвуют во втором сезоне туристического акселератора Moscow Travel Factory. Это площадка, в рамках которой вместе собраны представители индустрии туризма и гостеприимства столицы. Проект был запущен в прошлом году и уже сумел продвинуть несколько перспективных стартапов. Они получали международные гранты, помогали гостям столицы ориентироваться в городе, и становились партнерами крупнейших туристических сервисов.