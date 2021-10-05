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Москвичам рассказали о реставрации усыпальницы семейства Кноп

Полина Долганова

Город
Москвичам рассказали о реставрации усыпальницы семейства Кноп
Фото: pixabay.com

В процессе реставрации склепа семейства Кноп в Москве специалисты обнаружили историческую метлахскую плитку белого и голубого цветов. Она располагалась внутри усыпальницы. Предполагается, что она была создана в 1910-е годы, то есть тогда, когда на Введенском кладбище возвели мемориальный комплекс.

Мемориал представляет собой склеп с оградой по периметру. Некрополь можно найти на кладбище участке № 4 (303). Его особенностями считаются необычное архитектурное решение, напоминающее древние руины в стиле неоклассицизма.

До наших дней у мемориала сохранился главный фасад, также не претерпела изменений и форма склепа.

Реставрация комплекса началась в 2021 году. Ее проводят впервые за всю историю существования памятника.

К настоящему моменту специалисты уже укрепили фундаменты постройки, очистили фасады от грязи, а также удалили штукатурку с аварийных участков стен конструкции. Кирпичная кладка объекта была восстановлена.

Во время работ под слоем земли были найдены небольшие участки дорожки, которая вела к скульптуре Христа. Дорога была выполнена из керамической плитки в терракотовом оттенке, рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

В настоящее время реставраторы пытаются воссоздать точную копию оригинальной бронзовой скульптуры Христа. Для этого используются слепки с подлинника и архивные фотографии.

Кроме того, в процессе работ в склепе придется восстановить дверь, а также установить стеклянные шестигранные кирпичи. Они позволят заполнить проем в световом окне.

Завершить работы планируется к концу текущего года. Данный склеп является объектом культурного наследия регионального значения.

Представители семьи Кноп являлись одними из самых успешных российских предпринимателей XIX–XX веков. К началу революции 1917 года большая часть членов семьи переехала из России в другие страны, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

В столице за 2021 год отреставрируют 14 объектов культурного наследия. Так, например, близятся к завершению работы в особняке Ольги Кирьяковой и доходном доме И. М. Коровина.

В особняке специалисты восстановили некоторые архитектурные особенности, имевшиеся еще в XIX веке (например, ранее заколоченное световое окно и уникальные подоконные шкафчики). Кроме того, отреставрировали тамбурные двери и лепной декор в парадном подъезде.

В доходном доме Коровина восстановили утерянный декор фасадов, потолков, тамбуров. Отреставрировали перила, кровлю и кирпичные парапеты.

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