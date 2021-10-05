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Систему оповещения населения проверят в Москве 6 октября

Михаил Алимов

Город
Систему оповещения населения проверят в Москве 6 октября
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Москве 6 октября проверят систему оповещения населения. Электросирены начнут звучать в 10:40, в этот же момент начнут работать громкоговорители. Об этом во вторник, 5 октября, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы.

Начнется работа с фразы «Внимание всем!». После этого информация поступит в эфир телевидения и радио.

— Проверка необходима для отработки своевременного информирования жителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС), — говорится в сообщении пресс-службы.

Ведомство просит горожан сохранять спокойствие — действия проходят в плановом порядке.

При возникновении ЧС москвичей будут информировать с помощью радиоточек, теле- и радиоканалов, инфраструктур операторов связи и терминальных комплексов ОКСИОН — общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей.

До этого сообщалось, что МЧС проверит системы оповещения с сиренами по всей России 6 октября. В МЧС объяснили, что такие тренировки необходимы для отработки быстрого реагирования и донесения до граждан необходимой информации о возможных опасностях. Также в ведомстве попросили граждан сохранять спокойствие во время подачи звуковых сигналов

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