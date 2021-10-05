Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Наталья Сергунина рассказала о развитии в Москве бесплатного городского Wi-Fi

Михаил Алимов

Город
Наталья Сергунина рассказала о развитии в Москве бесплатного городского Wi-Fi
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

С сентября прошлого года в столице появились 1700 новых точек доступа к бесплатному городскому Wi-Fi. Об этом во вторник, 5 октября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что всего в городе насчитывается более 21 500 таких точек.

— С прошлой осени мы увеличили их число в парках, учреждениях культуры, студенческих общежитиях и на центральных улицах. Пользоваться беспроводным интернетом в столице особенно удобно благодаря его бесшовности: перемещаться по городу и подключаться к Wi-Fi в течение дня можно без повторной авторизации, — рассказала заммэра.

Бесплатный интернет появился в более 600 учреждений культуры, среди которых библиотеки, театры, музеи, Дворцы творчества, детские музыкальные школы и спортивные секции.

Также в городе бесплатным Wi-Fi оборудованы 167 зданий вузов — в них установлены более 12,7 тысячи точек доступа. В число оснащенных ими входят и некоторые общежития.

Точками доступа оборудованы и целые районы столицы — подключиться можно на улицах Мещанского, Пресненского, Донского и Даниловского районов. В Московском зоопарке, 45 обычных московских парках и бесплатных коворкингах ГБУ «Малый бизнес Москвы».

Узнать, где именно находятся точки доступа можно на специальной интерактивной карте.

Подключиться необходимо к сети Moscow_WiFi_Free. Затем следует пройти идентификацию через номер телефона или аккаунт на mos.ru. Повторной авторизации после отключения не потребуется в течение трех месяцев — таково требование законодательства РФ.

Задать вопросы о функционировании сетей, а также внести предложения по их доработке можно по телефону +7 (800) 300-69-89.

В июле IT-специалист в беседе с «Вечерней Москвой» назвал главные угрозы подключения к бесплатным точкам Wi-Fi. Общедоступные сети Wi-Fi, например, в кафе, обычно не шифруют трафик. Это значит, что злоумышленники, сидящие за соседним столом, могут получить доступ к персональным данным пользователя, подключившись к той же точке доступа. Они могут анализировать трафик, который передается по протоколу http, а также перенаправлять пользователей на фишинговые ресурсы и ссылки с автоматическим скачиванием вредоносного ПО, считает эксперт.

Читайте также:
МоскваНаталья СергунинаWi-Fi
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Маркова
Ольга Маркова

Обыкновенный цинизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не люблю, но жить останусь

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Советская идея перестала быть интересной

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сражались до последней пули

Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Все мнения
О проекте