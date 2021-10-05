Наталья Сергунина рассказала о развитии в Москве бесплатного городского Wi-Fi

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

С сентября прошлого года в столице появились 1700 новых точек доступа к бесплатному городскому Wi-Fi. Об этом во вторник, 5 октября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что всего в городе насчитывается более 21 500 таких точек.

— С прошлой осени мы увеличили их число в парках, учреждениях культуры, студенческих общежитиях и на центральных улицах. Пользоваться беспроводным интернетом в столице особенно удобно благодаря его бесшовности: перемещаться по городу и подключаться к Wi-Fi в течение дня можно без повторной авторизации, — рассказала заммэра.

Бесплатный интернет появился в более 600 учреждений культуры, среди которых библиотеки, театры, музеи, Дворцы творчества, детские музыкальные школы и спортивные секции.

Также в городе бесплатным Wi-Fi оборудованы 167 зданий вузов — в них установлены более 12,7 тысячи точек доступа. В число оснащенных ими входят и некоторые общежития.

Точками доступа оборудованы и целые районы столицы — подключиться можно на улицах Мещанского, Пресненского, Донского и Даниловского районов. В Московском зоопарке, 45 обычных московских парках и бесплатных коворкингах ГБУ «Малый бизнес Москвы».

Узнать, где именно находятся точки доступа можно на специальной интерактивной карте.

Подключиться необходимо к сети Moscow_WiFi_Free. Затем следует пройти идентификацию через номер телефона или аккаунт на mos.ru. Повторной авторизации после отключения не потребуется в течение трех месяцев — таково требование законодательства РФ.

Задать вопросы о функционировании сетей, а также внести предложения по их доработке можно по телефону +7 (800) 300-69-89.

В июле IT-специалист в беседе с «Вечерней Москвой» назвал главные угрозы подключения к бесплатным точкам Wi-Fi. Общедоступные сети Wi-Fi, например, в кафе, обычно не шифруют трафик. Это значит, что злоумышленники, сидящие за соседним столом, могут получить доступ к персональным данным пользователя, подключившись к той же точке доступа. Они могут анализировать трафик, который передается по протоколу http, а также перенаправлять пользователей на фишинговые ресурсы и ссылки с автоматическим скачиванием вредоносного ПО, считает эксперт.