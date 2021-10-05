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Около семи тысяч договоров с использованием эскроу-счетов за август зарегистрировано в Москве

Михаил Алимов

Город
Около семи тысяч договоров с использованием эскроу-счетов за август зарегистрировано в Москве
Фото: freepik.com

В столице за август зарегистрировано 6892 договора участия в долевом строительстве на рынке жилой и нежилой недвижимости с использованием эскроу-счетов. Это 53 процента от общего количества таких договоров в Центральной России, сообщили во вторник, 5 октября, в пресс-службе Управления Росреестра по Москве.

— В августе число сделок со счетами эскроу сократилось на 758 договоров по сравнению с июльским показателем (7650). При этом уже второй месяц подряд доля эскроу от общего количества оформленных столичным Росреестром на уровне выше 70 процентов, — рассказал руководитель управления Игорь Майданов.

Отмечается, что показатель вырос на 192 процента по сравнению с августом прошлого года. По сравнению с 2019-м — на 708 процентов.

Москва остается лидером в ЦФО по количеству оформленных договоров: за восемь месяцев доля столицы составила 57 процентов, или 58 057 договоров.

До этого сообщалось, что Росреестр выявил 9756 ДДУ на рынке нежилой недвижимости в августе. Данный показатель на восемь процентов больше месячного уровня 2020 года. С начала года в Москве заключили 88 423 договора. Из них на первичном рынке жилой недвижимости зарегистрировано 58 642 договора, что на 40 процентов больше показателей прошлого года.

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