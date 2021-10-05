Уголовное дело возбудили в отношении водителя каршеринга, виновного в крупном ДТП на МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 8-й километр Карта всех событий

Уголовное дело возбудили в отношении виновника крупного ДТП на МКАД. Об этом во вторник, 5 октября, сообщили в пресс-службе ГИБДД по столице.

— В отношении виновника ДТП — водителя автомобиля краткосрочной аренды — возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» — прим. «ВМ»), — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Авария произошла ночью 4 октября на 8-м километре МКАД. Столкнулись четыре машины, один человек погиб.

Установлено, что водитель каршеринга врезался в стоящий на трассе из-за мелкого ДТП автомобиль. В это время водитель стоящей машины осматривал повреждения своего транспортного средства. От удара мужчину сбило своей же машиной. От полученных травм он скончался на месте.

Также в результате ДТП пострадали еще две машины и три пассажира каршеринга, одного из них доставили в больницу, где он впал в кому. В ГИБДД сообщили, что водитель арендованной машины был пьян.