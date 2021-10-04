Один человек погиб в аварии с участием четырех автомобилей на МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 8-й километр Карта всех событий

Четыре машины столкнулись на 8-ом километре МКАД. В результате ДТП один человек погиб. Об этом в понедельник, 4 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», два человека пострадали в аварии.

— Пострадавших осматривают врачи скорой помощи, — отметил собеседник издания.

Автомобиль сбил пешехода в центре Москвы. Инцидент произошел на улице Новый Арбат в районе дома № 21, строение 1. На месте работают оперативные службы.

Ночью 2 октября иномарка врезалась в здание Пушкинской школы в Москве. Информация о пострадавших уточняется.

Более 300 человек пострадали в «пьяных» ДТП в Москве с начала года. За восемь месяцев этого года по вине нетрезвых водителей погиб 31 человек, 332 получили ранения. Сотрудники ГИБДД просят водителей ни в коем случае не садиться за руль в нетрезвом состоянии и не подвергать свою жизнь и жизнь окружающих опасности.