Автомобиль сбил пешехода в центре Москвы

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Россия, Москва, улица Новый Арбат, 21с1 Карта всех событий

В центре столицы, на Новом Арбате, случилось ДТП с участием пешехода. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел на улице Новый Арбат в районе дома № 21, строение 1.

На месте работают оперативные службы. Информация о пострадавшем и обстоятельствах произошедшего уточняется, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В воскресенье, 3 октября, шесть автомобилей столкнулись на Каширском шоссе. Отмечается, что в аварии никто не пострадал.

Ночью 2 октября иномарка врезалась в здание Пушкинской школы в Москве. Информация о пострадавших уточняется.

Более 300 человек пострадали в «пьяных» ДТП в Москве с начала года. За восемь месяцев этого года по вине нетрезвых водителей погиб 31 человек, 332 получили ранения. Сотрудники ГИБДД просят водителей ни в коем случае не садиться за руль в нетрезвом состоянии и не подвергать свою жизнь и жизнь окружающих опасности.