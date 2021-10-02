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Иномарка врезалась в здание Пушкинской школы в Москве

Юлия Курганова

Происшествия
Иномарка врезалась в здание Пушкинской школы в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Сретенка, 20 Карта всех событий

В центре Москвы автомобиль Porsche врезался в здание Пушкинской школы. Об этом в субботу, 2 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», инцидент произошел на улице Сретенка, 20.

— Информация о пострадавших уточняется, — отметил собеседник издания.

Ночью 2 октября такси и трактор столкнулись в районе Жулебино. Авария произошла на улице Генерала Кузнецова. Информации о пострадавших пока нет.

Более 300 человек пострадали в «пьяных» ДТП в Москве с начала года. За восемь месяцев этого года по вине нетрезвых водителей погиб 31 человек, 332 получили ранения.Сотрудники ГИБДД просят водителей ни в коем случае не садиться за руль в нетрезвом состоянии и не подвергать свою жизнь и жизнь окружающих опасности.

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