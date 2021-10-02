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Такси и трактор столкнулись в районе Жулебино

Юлия Курганова

Происшествия
Такси и трактор столкнулись в районе Жулебино
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Генерала Кузнецова Карта всех событий

В столичном районе Жулебино автомобиль такси столкнулся с трактором. Об этом в субботу, 2 октября, сообщается в Telegram-канале «Москва на дорогах».

Авария произошла на улице Генерала Кузнецова.

— Бок у такси смят ковшом, — отмечается в сообщении.

Информации о пострадавших пока нет.

Более 300 человек пострадали в «пьяных» ДТП в Москве с начала года. За восемь месяцев этого года по вине нетрезвых водителей погиб 31 человек, 332 получили ранения.Сотрудники ГИБДД просят водителей ни в коем случае не садиться за руль в нетрезвом состоянии и не подвергать свою жизнь и жизнь окружающих опасности.

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