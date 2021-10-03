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Шесть автомобилей столкнулись на Каширском шоссе

Юлия Курганова

Происшествия
Шесть автомобилей столкнулись на Каширском шоссе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Каширское шоссе Карта всех событий

Шесть машин столкнулись в Москве. Об этом в воскресенье, 3 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», инцидент произошел на пересечении Каширского шоссе и улицы Кошкина.

Отмечается, что в аварии никто не пострадал.

Ночью 2 октября иномарка врезалась в здание Пушкинской школы в Москве. Информация о пострадавших уточняется.

Более 300 человек пострадали в «пьяных» ДТП в Москве с начала года. За восемь месяцев этого года по вине нетрезвых водителей погиб 31 человек, 332 получили ранения. Сотрудники ГИБДД просят водителей ни в коем случае не садиться за руль в нетрезвом состоянии и не подвергать свою жизнь и жизнь окружающих опасности.

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