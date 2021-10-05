«Еще один семейный праздник»: психотерапевт поддержала появление Дня отца в России

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Врач-психотерапевт Надежда Панова поддержала введение нового для России праздника — Дня отца. По мнению специалиста, это закономерное и долгожданное решение, позволяющее укрепить авторитет папы в российских семьях.

— Я считаю, что еще один семейный праздник — это хорошо. Новый праздник поощряет общение с отцом, о важной роли которого в воспитании детей нужно говорить чаще, — отметила она в комментарии РИАМО.

По мнению эксперта, многие полагают, что дети больше привязаны к матери, чем к отцу, но это не всегда так. Для гармоничного развития и хорошего самочувствия ребенка важны оба родителя.

Панова также отметила, что дети, у которых нет папы, в День отца могут поздравить своего дедушку, дядю, учителя — любого авторитетного для них мужчину.

Указ о назначении Дня отца ранее подписал президент России Владимир Путин. Праздник будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье октября. День матери празднуют в РФ в третье воскресенье ноября.