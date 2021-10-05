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ЧМ по пауэрлифтингу в дисциплине «троеборье классическое» завершился в Швеции

Полина Долганова

Спорт
ЧМ по пауэрлифтингу в дисциплине «троеборье классическое» завершился в Швеции
Фото: Pixabay

Чемпионат мира по пауэрлифтингу в дисциплине «троеборье классическое» завершился в Швеции 3 октября.

Серебро в весовой категории 84 килограмма завоевала Ангелина Еловикова, которая представляет Москву и Приморский край. В сумме она набрала 557,5 килограмма и установила новый европейский рекорд. Также она смогла побить рекорд по приседаниям — 210,0 и 217,5 килограмма. Об этом во вторник, 5 октября, «Вечерней Москве» сообщил президент Федерации пауэрлифтинга России Игорь Бутусов.

Кроме того, вторые места в своих весовых категориях также заняли спортсмены из Красноярска Евгений Мухомедьянов и Заслуженный мастер спорта Сергей Гладких. Последнему удалось установить континентальный рекорд в приседании и в сумме троеборья, а Мухомедьянов стал рекордсменом среди ветеранов в тяге.

В свою очередь один из самых сильных спортсменов данного вида Сергей Федосиенко из Новосибирска в двадцать первый раз подтвердил титул чемпиона планеты.

По итогу соревнований отечественная сборная заняла первое место в командном зачете.

До этого, 29 сентября, сообщалось, что шведском городе Хальмстаде завершилось первенство мира по пауэрлифтингу в дисциплине «троеборье классическое». Российские спортсмены выступали под нейтральным флагом, они смогли выиграть 20 медалей разного достоинства.

Благодаря высоким результатам, отечественные юниоры и субюниоры стали лидерами в общекомандном зачете.

В соревнованиях для ветеранов участвовали три российских спортсмена. Елена Луценко из подмосковных Мытищ выиграла в своей весовой категории и заняла третье место в абсолютном зачете.

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