Психолог рассказала, по каким признакам можно определить зависимость от соцсетей
Медицинский психолог высшей квалификационной категории Евгения Юшкова рассказала, по каким признакам можно распознать человека, зависимого от социальных сетей.
Специалист отметила, что пока в международной классификации болезней нет такого понятия, как зависимость от соцсетей, но в следующем году документ будет обновлен, и, возможно, это расстройство будет указано официально. Но уже сейчас можно говорить о том, что некоторые люди злоупотребляют интернетом. Такое злоупотребление сказывается на жизни человека: оно способно повлиять на поведение, сделать его нервным.
Говорить о зависимости можно, когда у человека появляется компульсивный симптом — желание следовать неким ритуалам.
— Так, он просыпается утром, сразу включает телефон, неосознанно проверяет соцсети. Иногда встает для выполнения этого ритуала ночью. Если он забыл телефон дома или если устройство разрядилось, то неосознанно возникает чувство тревоги, — пояснила она в комментарии ФАН.
По словам Юшковой, причина чрезмерности в использовании соцсетей глубже. Например, она может быть связана с депрессией человека. Он уходит в себя, изолируется от внешнего мира, оставляет соцсети как связь с ним.
Днем ранее пользователи по всему миру в течение семи часов находились без доступа к социальным сетям. Сбои были зафиксированы в популярных соцсетях Google, YouTube, Twitter, TikTok, Telegram, Facebook, Instagram и Whatsapp.