Психолог рассказала, по каким признакам можно определить зависимость от соцсетей

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Медицинский психолог высшей квалификационной категории Евгения Юшкова рассказала, по каким признакам можно распознать человека, зависимого от социальных сетей.

Специалист отметила, что пока в международной классификации болезней нет такого понятия, как зависимость от соцсетей, но в следующем году документ будет обновлен, и, возможно, это расстройство будет указано официально. Но уже сейчас можно говорить о том, что некоторые люди злоупотребляют интернетом. Такое злоупотребление сказывается на жизни человека: оно способно повлиять на поведение, сделать его нервным.

Говорить о зависимости можно, когда у человека появляется компульсивный симптом — желание следовать неким ритуалам.

— Так, он просыпается утром, сразу включает телефон, неосознанно проверяет соцсети. Иногда встает для выполнения этого ритуала ночью. Если он забыл телефон дома или если устройство разрядилось, то неосознанно возникает чувство тревоги, — пояснила она в комментарии ФАН.

По словам Юшковой, причина чрезмерности в использовании соцсетей глубже. Например, она может быть связана с депрессией человека. Он уходит в себя, изолируется от внешнего мира, оставляет соцсети как связь с ним.

Днем ранее пользователи по всему миру в течение семи часов находились без доступа к социальным сетям. Сбои были зафиксированы в популярных соцсетях Google, YouTube, Twitter, TikTok, Telegram, Facebook, Instagram и Whatsapp.