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Ушли в офлайн: что известно о масштабном сбое в работе соцсетей

Виктория Сикерина

Общество
Ушли в офлайн: что известно о масштабном сбое в работе соцсетей
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Пользователи социальных сетей по всему миру в понедельник, 4 октября, массово пожаловались на проблемы в работе интернет-ресурсов. Неполадки в основном были зафиксированы в США и Великобритании, а также в Канаде, Нидерландах, Германии, Италии, Франции и России.

Что произошло?

После 18:34 по московскому времени были зарегистрированы первые сообщения о масштабных сбоях в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. На тот момент в Instagram и Facebook наблюдались неполадки в функционировании сайтов, работе приложений и соединении с сервером. При этом в мессенджере WhatsApp у пользователей возникли трудности с отправкой сообщений.

Позже проблемы зафиксировали в работе серверов Telegram, Twitter, Google и TikTok. Пользователи столкнулись со сбоями в работе приложений и сайтов, в соединении с сервером, отправке сообщений и комментариев.

Мнение экспертов о причинах и последствиях масштабного сбоя

Специалист инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров заявил, что потенциальной причиной масштабных проблем с серверами социальной сети Facebook стала ошибка в распределенной системе компьютеров для получения сведений о доменах DNS (Domain Name System). По словам эксперта, такие неполадки всегда оказывают влияние на рыночную стоимость компании и процесс оказания услуг.

Также ситуацию прокомментировал первый заместитель председателя комиссии по СМИ российской Общественной палаты Александр Малькевич. В беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» он подчеркнул, что массовые неполадки в работе серверов доказали, что в России необходимо развивать собственные платформы, площадки и сервисы, а не зависеть от зарубежных социальных сетей. Специалист подчеркнул, что отечественные интернет-ресурсы выдержали произошедшие сбои.

Личные данные пользователей

После информации о крупных неполадках в электронном издании Privacy Affairs рассказали, что информацию о полутора миллиардах пользователей социальной сети Facebook выставили на продажу на черном рынке. По данным СМИ, продавать начали имена, физические и электронные адреса, а также телефонные номера. Например, одному из вероятных покупателей предложили приобрести информацию о миллионе аккаунтов в Facebook за пять тысяч долларов. Однако в самой компании пока никак не прокомментировали такие сведения.

Не попали на работу

Газета The New York Times сообщила, что сотрудники Facebook не смогли попасть в офис из-за некоего сбоя системы безопасности в комплексе зданий. Представители компании предположили, что именно кибератака вызвала проблемы в работе платформы.

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