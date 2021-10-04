«Миллионы людей растеряны»: в ОП прокомментировали сбой в работе соцсетей

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Масштабные сбои в социальных сетях, которые произошли в понедельник, 4 октября, подтверждают правоту аналитического доклада Общественной палаты России «20 главных цифровых угроз для гражданского общества». Такое мнение высказал первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Эксперт подчеркнул, что в России необходимо развивать собственные платформы, площадки и сервисы, а не зависеть от зарубежных социальных сетей.

— Мы много раз предупреждали. Наши чиновники, топ-менеджеры госкорпораций, привыкшие пересылать через WhatsApp секретные документы, сейчас весь вечер в панике находятся: как без рук остались, потому что ничего не работает. И, мне кажется, пользователи должны делать выводы соответствующие: раскладывать яйца в разные корзины, — заявил Александр Малькевич.

Однако российские интернет-ресурсы выдержали массовые неполадки, добавил специалист.

— Значит те, кто высмеивал проекты по «суверенному интернету», фактически сейчас посрамлены. Потому что мы видим, что такое глобальный сбой в мировой сети и как миллионы людей фактически растеряны, находятся в таком состоянии: кто-то в предынфарктном, кто-то просто в параличе. И, на мой взгляд, это первый звоночек, — заключил представитель Общественной палаты.

Ранее сообщалось, что массовые и масштабные сбои произошли в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Так, в Instagram и социальной сети Facebook наблюдается сбой в функционировании сайтов, работе приложений и соединении с сервером. При этом в мессенджере WhatsApp у пользователей возникают трудности с отправкой сообщений.

После пользователи зафиксировали проблемы в работе Telegram, Twitter, Google и TikTok.