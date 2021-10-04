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Сбои в работе сервисов произошли в Telegram, Twitter, Google и TikTok

Виктория Сикерина

В мире
Сбои в работе сервисов произошли в Telegram, Twitter, Google и TikTok
Фото: Pixabay

Проблемы в работе Telegram, Twitter, Google и TikTok зафиксировали пользователи в России и многих других странах мира. Информацию о сбоях в понедельник, 4 октября, подтвердили на сайте Downdetector, который контролирует функционирование интернет-ресурсов.

Отмечается, что большинство сообщений о неполадках поступило из США, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландов, России и многих других государств.

Большинство пользователей сталкиваются со сбоями в работе приложений и сайтов, в соединении с сервером, отправке сообщений и комментариев.

Ранее сообщалось, что массовые и масштабные сбои произошли в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.

Так, в Instagram и социальной сети Facebook наблюдается сбой в функционировании сайтов, работе приложений и соединении с сервером. При этом в мессенджере WhatsApp у пользователей возникают трудности с отправкой сообщений.

В понедельник, 4 октября, TikTok и Министерство просвещения запустили первый российский конкурс для преподавателей в преддверии Дня учителя. В соцсетях конкурс будет называться #УчителяТикТок. При этом принять участие в нем смогут преподаватели из всех регионов России.

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