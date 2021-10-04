Специалист назвал возможную причину масштабных сбоев в работе Facebook

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Вероятной причиной масштабных проблем с серверами социальной сети Facebook стала ошибка в распределенной системе компьютеров для получения сведений о доменах DNS (Domain Name System). Такое мнение в понедельник, 4 октября, выразил специалист инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.

— Вероятная причина — это неисправность, связанная с DNS (Domain Name System, компьютерная распределенная система для получения информации о доменах). Он используется для того, чтобы вместо некрасивого IP-адреса сайта пользователи вводили адрес текстовой ссылки. Сейчас переход по IP-работает, а по доменному имени - нет, — заявил эксперт.

При этом Игорь Бедеров подчеркнул, что такие неполадки всегда оказывают влияние на рыночную стоимость компании и процесс оказания услуг.

— Однако в обозримом будущем значимого ущерба для компаний от этого сбоя ожидать не стоит, — цитирует РИА Новости слова специалиста.

Ранее пользователи сообщили о массовых и масштабных сбоях в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Так, в Instagram и социальной сети Facebook наблюдается сбой в функционировании сайтов, работе приложений и соединении с сервером. При этом в мессенджере WhatsApp у пользователей возникают трудности с отправкой сообщений.

Позже проблемы зафиксировали в работе Telegram, Twitter, Google и TikTok.