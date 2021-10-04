СМИ: сведения о 1,5 миллиарда пользователей Facebook начали продавать на черном рынке

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Информацию о полутора миллиардах пользователей социальной сети Facebook выставили на продажу на черном рынке. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщили в электронном издании Privacy Affairs.

По предварительным сведениям, продавать начали имена, физические и электронные адреса, а также телефонные номера.

Уточняется, что данные можно приобрести целиком или по частям. Один из возможных покупателей отметил, что ему предложили приобрести информацию о миллионе аккаунтов в Facebook за пять тысяч долларов.

Однако в самой компании пока не подтвердили такие сведения, заключили на сайте зарубежного издания.

Ранее сообщалось, что массовые и масштабные сбои произошли в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Так, в Instagram и социальной сети Facebook наблюдается сбой в функционировании сайтов, работе приложений и соединении с сервером. При этом в мессенджере WhatsApp у пользователей возникают трудности с отправкой сообщений.

После этого пользователи зафиксировали проблемы в работе Telegram, Twitter, Google и TikTok.

Также в понедельник, 4 октября, специалист инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров рассказал, что вероятной причиной масштабных проблем с серверами социальной сети Facebook стала ошибка в распределенной системе компьютеров для получения сведений о доменах DNS (Domain Name System).