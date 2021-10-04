СМИ: Сотрудники Facebook не могут войти в свои офисы из-за отказа системы безопасности

Фото: Pexels

В работе социальной сети Facebook продолжаются массовые сбои. Сотрудники компании не могут попасть в офис из-за некого сбоя системы безопасности в комплексе зданий. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщает газета The New York Times.

— Маловероятно, что именно кибератака вызвала сбой платформы, — комментируют представители компании инцидент.

Вместе с тем журналист NBC News Кевин Коллиер отметил, что пока нет точных данных о причинах сбоя в работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp. Он сообщил, что сотрудники компании не имеют доступа в конференц-залы, передает «Eurasia Daily».

До этого сообщалось, что проблемы в работе Telegram, Twitter, Google и TikTok зафиксировали пользователи в России и многих других странах мира. Отмечается, что большинство сообщений о неполадках поступило из США, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландов, России и многих других государств.

Большинство пользователей сталкиваются со сбоями в работе приложений и сайтов, в соединении с сервером, отправке сообщений и комментариев.

Возможной причиной сбоев специалист назвал ошибку в распределенной системе компьютеров для получения сведений о доменах DNS (Domain Name System).

Позже первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» заявил, что масштабные сбои в социальных сетях, которые произошли в понедельник, 4 октября, подтверждают правоту аналитического доклада Общественной палаты России «20 главных цифровых угроз для гражданского общества». Эксперт подчеркнул, что в России необходимо развивать собственные платформы, площадки и сервисы, а не зависеть от зарубежных социальных сетей.