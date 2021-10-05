Программа «Немое кино и оркестр. Третий гений» пройдет в кинотеатре «Космос»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

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Сеть кинотеатров «Москино» 13 октября приглашает зрителей на программу «Немое кино и оркестр. Третий гений». В кинотеатре «Космос» можно будет увидеть нестареющие комедии Чарли Чаплина, Бастера Китона и Гарольда Ллойда, которые попадают в забавные ситуации, борются с бандитами и влюбляются.

Откроет программу фильм «За экраном», где в роли кинореквизитора Дэвида снялся Чарли Чаплин. Герой больше не может выносить бесконечные придирки ленивых рабочих и начальника по имени Голиаф. Он устраивает забастовку на съемочной площадке и начинает мстить своим обидчикам.

В главной роли в ленте «Тайный знак» — Бастер Китон. Он устраивается на работу в парк развлечений — в тир, который, как позже выясняется, принадлежит кровожадным бандитам.

А в фильме «Неутомимый» главную роль сыграла супруга Гарольда Ллойда актриса Милдред Дэвис.

Показ сопровождает выступление джазового ансамбля Петра Востокова, который воссоздает подлинное звучание музыки того времени, используя оригинальные партитуры и старые инструменты.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте «Москино».