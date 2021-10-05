Андрей Бочкарев: В Москве с начала года ввели более 10 миллионов «квадратов» недвижимости

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Годовой план по вводу недвижимости в эксплуатацию в Москве в текущем году был перевыполнен. Об этом во вторник, 5 октября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в настоящее время в столице набраны крайне высокие темпы возведения жилья. За 2021 год в городе ввели свыше 10,2 миллиона квадратных метров разной недвижимости.

Теперь, по словам заммэра, Москва приближается к итоговым значениям 2020 года, когда в столице построили 10,8 миллиона квадратных метров домов и объектов разного назначения.

Глава Стройкомплекса отметил, что с начала 2021 года в Москве также построили свыше 1,5 миллиона «квадратов» коммерческих построек, в которых появятся или уже появились офисы, производства и административные центры. Благодаря этому в городе удалось создать большое количество новых мест приложения труда, подытожил Бочкарев.

В новостройки по программе реновации переехали 40,1 тысячи москвичей. Об этом заместитель мэра рассказал ранее. По его словам, всего в городе введено в эксплуатацию 146 домов площадью 1,9 миллиона квадратных метров. Среди новых зданий 126 домов передали под заселение. При этом начато переселение 54,9 тысячи горожан из 360 старых домов.