Автоэксперт предложил привязать размер штрафов к стоимости машины

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Штрафы для автомобилистов должны зависеть от стоимости транспортного средства. Это поможет повысить уровень культуры вождения в России. Такое мнение высказал руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский.

Шумский пояснил, что чаще всего в столице нарушают правила владельцы Lamborghini. На один такой автомобиль приходится в среднем 10,5 штрафа. Но для владельцев подобных автомобилей штраф в 500 рублей — сумма незначительная.

— Возможно, раз вообще такая история идет, следует выдавать штрафы в зависимости от стоимости машины. То есть чем дороже автомобиль, тем больше штраф, — отметил Шумский в комментарии РИАМО.

Он отметил следующую тенденцию: количество произошедших за год ДТП падает, а количество нарушений ПДД растет.

Эксперт также уточнил, что стоит пересмотреть список действий, за которые предусмотрены наказания и двигаться в сторону отказа от дополнительных штрафов.

До этого юрист Анатолий Миронов рассказал о порядке действий при досмотре ДПС в случае, если человек забыл права.