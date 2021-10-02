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Юрист объяснил действия, если при проверке ДПС с собой не оказалось прав

Юлия Курганова

Общество
Юрист объяснил действия, если при проверке ДПС с собой не оказалось прав
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Если во время проверки документов сотрудниками ДПС у водителя не оказалось прав, то для начала следует объяснить ситуацию инспектору. Такой совет дал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Он отметил, что при проверке инспекторам ДПС важно понять, что водитель не лишен прав. Первым делом нужно попытаться объяснить, почему документов нет на руках. Если водитель просто забыл права, то ему выпишут штраф на сумму 500 рублей. Альтернативой может стать предупреждение с отстранением от управления транспортным средством.

— Для того чтобы продолжить движение, необходимо, чтобы водительское удостоверение оказалось при себе у водителя. Например, кто-то может привезти вам документ к месту проверки, — сказал Миронов в интервью агентству «Прайм».

Юрист добавил, что за руль может сесть и другой человек, если у него будут на тот момент права. За отсутствие водительского удостоверения автомобиль эвакуировать не должны. Это административное нарушение является недостаточным основанием для отправки машины на спецстоянку.

Сотрудники ДПС с начала 2021 года в столице выписали по камерам около 53 тысяч штрафов водителям за непристегнутый ремень безопасности, а также 3,4 тысячи штрафов за использование телефона за рулем без специального устройства. Сотрудники ГИБДД также следят за соблюдением водителями установленного скоростного режима с помощью мобильных компьютеров — аппаратно-программных комплексов «Барс».

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