Юбилейный вечер Алексея Гориболя состоится в зале «Зарядье»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, улица Варварка, 6с4 Карта всех событий

Концертный зал «Зарядье» 9 октября представляет юбилейный вечер «Избранное» пианиста Алексея Гориболя.

В день своего 60-летия заслуженный артист России поднимется на сцену вместе с известнейшими артистами: пианисткой П. Осетинской, скрипачом А. Тростянским, виолончелистом Р. Комачковым, певицами О. Петровой, Н. Петрожицкой и А. Латиповой.

В первом отделении Гориболь предстанет в роли солиста, ансамблиста, концертмейстера. Прозвучат произведения Моцарта, Малера, Шумана, Чайковского.

Во втором отделении прозвучит музыка к кинофильмам, произведения А.Чайковского и Л. Десятникова, а также фрагменты музыкально-поэтических программ А. Гориболя с артистами Ингеборгой Дапкунайте, Сати Спиваковой и Владимиром Кошевым.

Кино — важная часть творческой биографии пианиста. В концерте вместе с Павлом Коноваловым он исполнит «Анданте» Исаака Шварца из музыки к фильму С. Соловьева «Мелодии белой ночи».

Хореографическую миниатюру «Лебедь» на музыку Сен-Санса под аккомпанемент А. Гориболя исполнит российская балерина Ольга Смирнова.

Завершат юбилейный вечер две транскрипции Леонида Десятникова популярных танго «Счастье мое» и «Утомленное солнце».

Участие в мероприятии по билетам, сообщает пресс-служба зала «Зарядье».