«Мы снова будем первыми»: режиссер оценил съемки фильма на МКС

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Российский режиссер Дмитрий Киселев оценил решение Юлии Пересильд и Клима Шипенко отправиться в космос для съемок фильма.

Он отметил, что подобная съемка — большое событие не только для отечественного кино, но и для всей истории в мировом масштабе. Киселев уточнил, что приветствует все инновационное. По его словам, россияне были первыми в космосе, теперь киносъемочная группа тоже хочет сделать то, чего не было ранее.

— Сейчас мы снова будем первыми. Я надеюсь, что все пройдет хорошо и им улыбнется удача в этом большом деле, — прокомментировал режиссер в беседе с ФАН.

5 октября в 11:55 по московскому времени состоится старт корабля «Союз МС-19», на борту которого актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров отправятся на Международную космическую станцию для съемок фильма «Вызов». Съемочная группа проведет в космосе 12 дней.