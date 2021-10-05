Киноэкипаж с Пересильд и Шипенко готовится к полету на МКС

Фото: Роскосмос

Первый в мире киноэкипаж фильма «Вызов» готовится к полету. Среди членов экипажа значатся российская актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт госкорпорации «Роскосмос» Антон Шкаплеров. ТАСС публикует видео подготовки съемочной группы.

Старт Байконура состоится 5 октября в 11:55 по московскому времени.

Видео: Telegram-канал ТАСС

4 октября Роскосмос утвердил первый в мире киноэкипаж к полету на Международную космическую станцию (МКС) для съемок фильма «Вызов». Киногруппа в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова проведет на космической станции около 10 дней.

Кинокритик Александр Шпагин прокомментировал съемки фильма на МКС и спрогнозировал, будет ли этот фильм успешным. По его мнению, сама по себе акция со съемками в космосе — коммерчески весьма привлекательна. Кроме того, был сделан верный выбор режиссера, так как Клим Шипенко создает фильмы, собирающие хорошую кассу. Тем не менее эксперт подчеркнул: для хайпа идея очень крутая, но примут ли этот фильм зрители — большой вопрос.