Автоэксперт назвал способы снизить число аварий на столичных трассах

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Установка ограждений или высадка ряда деревьев между встречными полосами движения помогут сделать трассы в Москве более безопасными. Такое мнение высказал руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский.

Он уточнил, что в столице можно найти несколько десятков опасных участков дорог, где нужны ограждения. Например, Волгоградский и Ленинский проспекты.

— Случаи, когда на больших трассах возможен выезд на встречную полосу, рано или поздно заканчиваются авариями. Если бы там были ограждения или деревья, которые могли погасить удар, аварии бы не произошло, — отметил он в комментарии РИАМО.

Также он рассказал, как повысить безопасность движения на Кутузовском проспекте. По мнению эксперта, нужно установить ограждение между направлениями движения таким образом, чтобы и справа, и слева от ограждения были две выделенные полосы.

До этого автоэксперт Никита Гудков назвал условие безопасной езды на магистрали.