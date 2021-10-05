Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Автоэксперт назвал способы снизить число аварий на столичных трассах

Ирина А. Игнатенко

Общество
Автоэксперт назвал способы снизить число аварий на столичных трассах
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Установка ограждений или высадка ряда деревьев между встречными полосами движения помогут сделать трассы в Москве более безопасными. Такое мнение высказал руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский.

Он уточнил, что в столице можно найти несколько десятков опасных участков дорог, где нужны ограждения. Например, Волгоградский и Ленинский проспекты.

— Случаи, когда на больших трассах возможен выезд на встречную полосу, рано или поздно заканчиваются авариями. Если бы там были ограждения или деревья, которые могли погасить удар, аварии бы не произошло, — отметил он в комментарии РИАМО.

Также он рассказал, как повысить безопасность движения на Кутузовском проспекте. По мнению эксперта, нужно установить ограждение между направлениями движения таким образом, чтобы и справа, и слева от ограждения были две выделенные полосы.

До этого автоэксперт Никита Гудков назвал условие безопасной езды на магистрали.

Читайте также:
АварииавтотрассаАвтомобили
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Тельман Исмаилов: опальный бизнесмен и его разбитое корыто

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Обыкновенный цинизм

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Тупик пробили танками

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Наследие от Господа: дети

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

На телевизор нечего пенять

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не люблю, но жить останусь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сражались до последней пули

Все мнения
О проекте